السعودية: وقفة عرفة الخميس 30 يوليو وعيد الأضحى الجمعة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الاثنين، أن وقفة عرفة الخميس 30 يوليو، وعيد الأضحى الجمعة 31 يوليو.

وصدر عن المحكمة العُليا بيان نشرته وكالة الانباء السعودية "واس"، "عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العُليا بمقرها بمدينة الرياض جلسة مساء هذا الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ متحرية ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ. وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، تبين أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية الهلال بعد مغرب هذا اليوم".

بذلك يكون يوم غد الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة ثلاثين يوماً، وبعد غد الأربعاء الأول من شهر ذي الحجة "حسب تقويم أم القرى" الموافق للثاني والعشرين من شهر يوليو- تموز 2020م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ، والوقوف بعرفة يوم الخميس التاسع من شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ، ويوافق الثلاثين من شهر يوليو 2020م، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه.



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