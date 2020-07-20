«التعاون الإسلامي» تدعو للضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الأسرى المرضى

المصدر: جدة-وكالات

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن بالغ انشغالها إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان للمنظمة على خلفية تقارير تتحدث عن إصابة بعض الأسرى بفيروس كورونا، واستمرار الإجراءات التعسفية ضدهم وحرمانهم من الحقوق الأساسية بما فيه الحق في العلاج.

وحملت المنظمة، في البيان حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين.

ودعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الأطراف الدولية المعنية، لا سيما الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، إلى الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى المرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء، والمعتقلين الإداريين، وضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الأسرى الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات المستمرة ضدهم.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.صائب عريقات طالب مؤسسات المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتها لردع إسرائيل وإلزامها بواجباتها كسلطة مُعتقلة، والضغط عليها لإطلاق سراح الأسير المريض كمال أبو وعر فوراً، والإفراج عن جميع الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء ومن قاربت محكوميته على الانتهاء، والإفراج عن المعتقلين الإداريين قبل فوات الأوان.

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