البرلمان المصري يفوض القوات المسلحة بالتدخل العسكري لحماية الأمن القومي

المصدر: وكالات

ذكرت مصادر ان البرلمان المصري منح، اليوم الاثنين، في جلسة مغلقة تفويضه للقوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري على خلفية الأوضاع في ليبيا.

وقالت مصادر برلمانية، إن مجلس النواب وافق خلال الجلسة المغلقة، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى.



وكان الدكتور على عبد العال قد دعا إلى جلسة مغلقة، لمناقشة موضوع هام، بحضور نائب وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين وفقاً لليوم السابع المصرية.



واستعرض عبد العال نصوص اللائحة في هذا الشأن، ومنها المادة ( 281 ) مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، "ينعقد المجلس في جلسة مغلقة بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجرى في جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة واثنان من معارضيها".

أشار عبد العال إلى المادة 282، والتي مفادها أنه لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم في حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة المغلقة بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه.

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