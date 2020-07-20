تركيا تقصف مدينة القامشلي السورية بـ«الهاون»

المصدر: الحسكة- سانا

شنت القوات التركية، اليوم، قصفاً بقذائف «الهاون» على أحد الأحياء بمدينة القامشلي السورية، ما أدى إلى إصابة اثنين ووقوع أضرار بالممتلكات والبنى التحتية.

ووفق وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» فإن مدنييْن أصيبا بجروح جراء اعتداء القوات التركية بقذائف الهاون على حي المحطة بمدينة القامشلي.

وذكرت الوكالة أن «قوات الاحتلال التركي قصفت بقذائف الهاون منازل المواطنين صباح اليوم في حي المحطة بمدينة القامشلي، ما تسبب بإصابة مدنييْن، ووقوع أضرار مادية بالممتلكات والبنى التحتية».

وتستهدف القوات التركية ومرتزقتها بالقذائف والصواريخ بشكل متكرر القرى والبلدات الآمنة، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي، وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

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