أمير الكويت يجري عملية جراحية ناجحة

المصدر: الكويت، الرياض- البيان،وكالات

أعلن الديوان الأميري الكويتي، نجاح عملية جراحية، أجريت لأمير الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، عن وزیر شؤون الديوان الأميري علي جراح الصباح قوله، إنّ أمیر البلاد قد أجرى عملية جراحية، صباح أمس، تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح.

وتمنى الوزير أن ينعم الشيخ صباح بالشفاء العاجل، وأن یحفظه الله من كل مكروه. وكان الديوان الأميري الكويتي أعلن، أول من أمس، دخول أمير البلاد المستشفى لإجراء بعض الفحوص الطبية. وكان وزير شؤون الديوان الأميري، قد قال، أول من أمس، إنه صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، مؤقتاً.

ونشر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الجمعة الماضي، إن أمير الكويت سيجري الفحوص الطبية المعتادة وإنه بصحة جيدة. وفي وقت سابق أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح،، للاطمئنان على صحته، متمنياً له دوام الصحة والعافية. وأعرب أمير الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، داعياً الله أن يجزل له الأجر على مشاعره الأخوية النبيلة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز