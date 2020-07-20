قافلة مساعدات إماراتية تغيث سكان الدريهمي في الساحل الغربي

المصدر: عدن - البيان

سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قافلة مساعدات تضمنت عشرة أطنان من المواد الغذائية إلى مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، ضمن جهودها المتواصلة لتوزيع المساعدات الغذائية للسكان في الساحل الغربي لليمن.

وشملت القافلة سلالاً غذائية متكاملة لأكثر من 3600 مستفيد من سكان المديرية، وتم توزيعها على ثلاث قرى هي المبرق، ويختر، والكتف في منطقة غليفقة الساحلية، بينهم نازحون من مناطق أخرى. وتأتي القافلة ضمن الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات وفق مسح دقيق ومتجدد للنازحين والأسر الفقيرة والمتضررة على طول امتداد مديريات الساحل الغربي من باب المندب بمحافظة تعز جنوباً وصولاً إلى المناطق المحررة بمدينة الحديدة شمالاً.

وعبر المستفيدون من المساعدات والفعاليات الاجتماعية في المنطقة، عن سعادتهم باستمرار تدفق المساعدات الإماراتية إليهم في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشونها جراء الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي وتفشي فيروس «كورونا».

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