رصد حالات بين ركاب سفينة متجهة للمغرب

المصدر: الرباط- وكالات

أفاد تقرير لموقع «بليد نيوز»، برصد إصابات بفيروس «كورونا»، على متن سفينة تحمل مغاربة قادمين من إيطاليا. وتمّ إغلاق السفينة لساعات قبالة مالقا جنوبي إسبانيا، وعلى متنها 559 راكباً من جنوب إيطاليا، حيث كان من المقرر رسوها في ميناء طنجة على البحر المتوسط، أول من أمس، حسبما ذكرت مصادر الميناء. وتحدثت مصادر عن ظهور ثلاث حالات مؤكدة الإصابة بمرض «كوفيد 19»، بين صفوف الركاب القادمين من جنوى الإيطالية على متن السفينة التابعة لشركة «جي إن في».

وأبلغت وفق المصادر السلطات المغربية بهذه الإصابات، الأمر الذي جعل المسؤولين في ميناء طنجة يأمرون بوقف الباخرة مكانها، حتى الانتهاء من الإجراءات الضرورية في مثل هذه الحالات. يشار إلى أن ميناء طنجة يشهد أخيراً، استنفاراً كبيراً لتشديد التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للكشف المبكر عن أي حالة واردة للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، خصوصاً ضمن البواخر القادمة من فرنسا وإيطاليا.

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