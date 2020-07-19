الصحة السعودية تكشف شروط العزل المنزلي والحالات التي تحتاجه
أوضحت وزارة الصحة السعودية شروط العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا .. وجاءت كالآتي
-وجود غرفة نوم مخصصة بعيدًا عن الأشخاص الآخرين قدر الإمكان.
-وجود دورة مياه منفصلة إذا أمكن.
-فتح النوافذ باستمرار والحرص على وجود تهوية جيدة.
-تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب.
كما نشرت وزارة الصحة الحالات التي تستدعي العزل المنزلي .. وهي
-عند تأكد الإصابة بكورونا أو الاشتباه
-من لديه أعراض خفيفة لا تستدعي التنويم بالمستشفى
-الحالات الإيجابية التي لديها أعراض خفيفة وتماثلت للشفاء لإكمال فترة العزل الطبي بالمنزل
-المخالطين للحالات المؤكدة ممن ليس لديهم أعراض
كما أوضحت طريقة عدم نقل العدوى في العزل المنزلي .. وكانت كالتالي
-تخصيص شخص واحد يقوم بالرعاية والمساعدة عند الحاجة.
-التوعية بالاحترازات الوقائية.
-ارتداء أدوات الوقاية القفازات والكمامة.
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