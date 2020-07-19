الصحة السعودية تكشف شروط العزل المنزلي والحالات التي تحتاجه

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت وزارة الصحة السعودية شروط العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا .. وجاءت كالآتي

-وجود غرفة نوم مخصصة بعيدًا عن الأشخاص الآخرين قدر الإمكان.

-وجود دورة مياه منفصلة إذا أمكن.

-فتح النوافذ باستمرار والحرص على وجود تهوية جيدة.

-تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب.

كما نشرت وزارة الصحة الحالات التي تستدعي العزل المنزلي .. وهي

-عند تأكد الإصابة بكورونا أو الاشتباه

-من لديه أعراض خفيفة لا تستدعي التنويم بالمستشفى



-الحالات الإيجابية التي لديها أعراض خفيفة وتماثلت للشفاء لإكمال فترة العزل الطبي بالمنزل

-المخالطين للحالات المؤكدة ممن ليس لديهم أعراض

كما أوضحت طريقة عدم نقل العدوى في العزل المنزلي .. وكانت كالتالي

-تخصيص شخص واحد يقوم بالرعاية والمساعدة عند الحاجة.

-التوعية بالاحترازات الوقائية.

-ارتداء أدوات الوقاية القفازات والكمامة.

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