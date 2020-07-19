تفاصيل جديدة لوفاة الشاب المصري في الكويت أثناء ممارسته رياضة "الباركور"

المصدر: البيان الإلكتروني

تُوفي شاب مصري مقيم في الكويت "16 عاما" إثر سقوطه من الدور التاسع من أعلى أسطح إحدى البنايات، أثناء ممارسته هواية "الباركور" الخطرة.

وأوردت صحيفة "الرأي" الكويتية تفاصيل جديدة، حيث قالت إن الشاب يبلغ من العمر 16 عاماً كان يلعب ما يهوى، وهي رياضة الباركور فوق أسطح المباني، حيث كان رفقة اثنين من أصدقائه، وعلى حافة أسطح العمارات الشاهقة كان يقفز بهلواناً من عمارة إلى أخرى ممارساً رشاقته، الا أن ما حدث أنهى هوايته إلى الأبد، إذ فقد حياته معها، وهوى من الطابق التاسع أرضاً وسقط جثة هامدة يسبح وسط بركة من الدماء بعد أن اختل توازنه.

وأوضح المصدر أن أصدقاء الضحية هرعوا إلى حارس البناية وأخبروه بما حصل، فسارع إلى إبلاغ عمليات وزارة الداخلية، وعلى الفور توجهت دوريات الأمن وسيارات الإسعاف إلى المكان، وعند وصولهم، تبين أن الضحية فارق الحياة لحظة السقوط، وتم انتداب رجال الأدلة الجنائية وإحالة الجثة إلى الطب الشرعي، وسجلت قضية قتل بالخطأ، بعد الاستماع إلى أقوال الشهود، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز