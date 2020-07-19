مفاجأة في الانتخابات البرلمانية السورية بطلها رئيس الحكومة الأسبق

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد شائعات كثيرة تم تداولها خلال الأسابيع القليلة، والتي تفيد باعتقاله بتهم فساد كبيرة، ظهر رئيس الحكومة السورية الأسبق عماد خميس اليوم في أحد مراكز الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب السوري وهو يصوت لأحد المرشحين.

ونشرت وسائل إعلام السورية صورة لرئيس الحكومة عماد خميس، في أحد المراكز الانتخابية بالعاصمة دمشق.

ويأتي ظهور خميس بعد عدد كبير من الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام عربية ومحلية أخيراً، دارت حول اعتقاله وتعذيبه وقتله جراء سرقته لمئات الملايين من الدولارات.

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