أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام والاحتلال يعتقل محافظ القدس

المصدر: القدس المحتلة- البيان، وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، محافظ القدس عدنان غيث، فيما أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس بشمال الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن «قوات الاحتلال داهمت منزل المحافظ غيث في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته، قبل اعتقاله».

ووفق الوكالة، «كان المحافظ غيث كان اعتقل من قبل قوات الاحتلال أكثر من 17 مرة، منذ توليه منصبه محافظاً للقدس، كما تمنعه من دخول الضفة العربية، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية».

على صعيد آخر، أصيب فلسطينيان برصاص قوات إسرائيلية خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس بشمال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة (وفا) عن مصادر أمنية قولها: إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة، ما أسفر عن إصابة شابين بشظايا الرصاص الحي في منطقة الحوض والركبة.

ووفق المصادر، جرى اعتقال شاب عقب دهم منزله في المخيم.

في غضون ذلك، يواصل ثلاثة أسرى وهم: عدي شحادة، وفادي غنيمات، ومحمد أبو الرب «التيع»، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير، في بيان اليوم، إن الأسيرين شحادة وغمينات يواصلان الإضراب رفضاً لاعتقالهما الإداري، لافتاً إلى أن شحادة مضرب منذ 27 يوماً، وغنيمات منذ 26 يوماً، ويواجهان أوضاعاً صحية صعبة في زنازين سجن «عوفر»، مع استمرار إضرابهما ومرور المزيد من الوقت.

وفي سياق متصل، يواصل الأسير أبو الرب إضرابه عن الطعام منذ أسبوع، إسناداً لرفيقه الأسير كمال أبو وعر، الذي يواجه السرطان وإصابته بفيروس «كورونا».

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