مسنة مصرية تتعافى من فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية بمصر، عن خروج سيدة معمرة وتدعى إنصاف ، وتبلغ من العمر 83 عاما بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من قسم العزل بمستشفى الأمراض الصدرية.

وأوضح وكيل الوزارة بأن السيدة إنصاف تم خضوعها لبروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة المصرية، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لها بالمستشفي، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليها باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية بحسب اليوم السابع.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة ومدير مستشفى الصدر، على تفانيهم فى العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.



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