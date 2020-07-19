السعودية.. مسعف ذهب لينقذ روحاً من الموت فمات هو!

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي أحد مسعفي هيئة الهلال الأحمر السعودي حتفه في المدينة المنورة بعد تعرضه لحادثة دهس أثناء مباشرته حادثة أخرى في طريق الهجرة.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية فقد تعرض أحد مسعفي هيئة الهلال الأحمر السعودي فجر اليوم الأحد في طريق الهجرة، وفقا للمتحدث باسم الهيئة بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، مما أدى لوفاته (رحمه الله).

إذ ورد لغرفة العمليات في تمام الساعة الـ03:46 فجر اليوم (الأحد)، بلاغ يفيد بوجود حادثة انقلاب بطريق الهجرة النازل في الكيلو 7 من المدينة المنورة، وعلى الفور تم توجيه الفرقة الأقرب للموقع، وعند وصولها، وأثناء مباشرتها إسعاف الحالة تعرض أحد المسعفين لحادثة دهس، وتم نقله مباشرة للمستشفى، إذ كانت حالته خطيرة.

وبعد محاولات لإنعاشه، تم إعلان وفاته بعد ربع ساعة من وصوله للمستشفى. وذكر السهلي أن المسعف (رحمه الله) كان من خيرة المسعفين في الميدان الذين يقدمون التضحيات الكبيرة لإنقاذ الأرواح.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز