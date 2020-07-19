مصر تحجز 30 مليون جرعة من لقاح أكسفورد

المصدر: البيان الإلكتروني

زفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، عبر شاشات التليفزيون بشرى سارة للمصريين، عن قيام مصر بحجز 30 مليون جرعة من لقاح كورونا الذي تطوره جامعة أكسفورد بالشراكة مع شركة أسترازينيكا في المملكة المتحدة، والمتوقع إنتاجه فعليا خلال سبتمبر المقبل، من إجمالي 400 مليون جرعة لقاح سيتم إنتاجها كمرحلة أولى.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "فيه 3 لقاحات على الأقل في العالم دخلت المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية.. حجزنا 30 مليون جرعة من لقاح كورونا الإنجليزي الذي تطوره شركة أسترازينكا الذي يتم تطويره عن طريق جامعة اكسفورد.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن شركة فاكسيرا المصرية للقاحات تستعد أيضا لمراحل إنتاج اللقاح بعد الحصول عليه، مع السماح بمشاركة براء اختراعه مع الشركة المنتجة، مؤكدا أنها ستجتمع غدا مع مسئولي الشركة للتأكد من استعدادات خطوط الإنتاج.

وأردفت هالة زايد:" شركة فاكسيرا قدمت ورقا حتى يتم إنتاج هذه اللقاحات حينما يتم الحصول عليها.. ونقوم بمراجعة خطوط الإنتاج.. صناعة اللقاحات في مصر من الثلاثينيات من القرن الماضي وبالتالي مصر الحمد لله من الدول الرائدة في القارة والمنطقة كلها في مجال إنتاج اللقاحات.

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