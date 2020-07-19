وزارة الصحة المصرية: لقاح كورونا في مراحله الأخيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا فى وزارة الصحة المصرية، فى تصريحات صحفية: «إننا مازلنا فى مرحلة الذروة، رغم تراجع عدد الإصابات، ولدينا توقعات باستمرار هذا التراجع فى أعداد الإصابات والوفيات»، مشيرًا إلى أن هذا التراجع نتيجة نجاح حملات التوعية بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى تبنتها الدولة.

وأضاف: «هناك دراسات جارية الآن للتوصل إلى لقاح مصري لعلاج الفيروس، وكان من المفترض أن تنتهى منذ أيام، ولكن هناك إجراءات إحصائية مازالت قيد الفحص، ونتطلع لنشر تلك الدراسات بالنشرات العلمية العالمية فور الانتهاء» بحسب صحيفة المصري اليوم.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إجراء العديد من التدخلات الجراحية الدقيقة والناجحة لإنقاذ عدد من مصابي الفيروس.

وقال الدكتور باسم عيسى، مدير معهد الأمراض المتوطنة والكبد، إن إحدى المريضات، وتبلغ من العمر 62 عامًا، ويُشتبه فى إصابتها بالفيروس، تبين أنها تعاني انسدادًا بالقناة المرارية، أدى إلى صدمة تسمُّمية، وهبوط حاد فى ضغط الدم، وارتفاع فى وظائف الكلى، كادت تودى بحياتها، وعلى الفور قام فريق طبي متميز بعمل منظار وتركيب دعامة بالقناة المرارية لتستقر الحالة، وتم حجزها بالرعاية المركزة للمتابعة على مدار الساعة.

وأوضح الدكتور وائل الدرندلي، مدير مستشفى المطرية التعليمى، أن جراحي المستشفى قاموا بعدة تدخلات جراحية، حيث تم إنقاذ مريض، يبلغ من العمر 40 سنة، يعاني «كورونا» وآلامًا شديدة بالصدر، وتم تشخيص الحالة بجلطة حادة بالشريان التاجي، وعلى الفور تم نقله إلى قسطرة القلب وتصوير الشرايين، وتبين وجود انسداد كامل بالشريان الأمامى الأيسر النازل، وتم عمل قسطرة علاجية، وتوسيع للشريان، وتركيب دعامتين، والمريض حالته مستقرة، وتم نقله إلى رعاية القلب لاستكمال العلاج.

وأوضح الدكتور عبدالفتاح حجازي، مدير مستشفى الساحل التعليمي، أنه تم إنقاذ مريضة، عمرها 65 عامًا، مصابة بالفيروس، وتعاني ارتفاعًا فى وظائف الكلى، نتيجة انسداد بحصوة في الحالب الأيمن، وتم تفتيت الحصوة عن طريق منظار الحالب، وتركيب دعامتين بالحالبين.

وقال الدكتور أسامة البلكي، مدير مستشفى دمنهور التعليمى، إنه تم إجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ مريض، يبلغ من العمر 67 سنة، مصاب بالفيروس، ويعاني قرحة معدة منفجرة، وعلى الفور تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتحضير المريض للعمليات، والتعامل مع القرحة وإصلاحها جراحيًا، والمريض الآن بالعناية المركزة، ويقوم فريق الجراحة بالمتابعة اليومية.

فيما أشار الدكتور أحمد عزالعرب، مدير مستشفى سوهاج التعليمى، إلى أن أطباء قسم النساء والتوليد قاموا بإجراء ثالث عملية قيصرية بالمستشفى، لأم مصابة بالفيروس، وحالة الأم والمولود مستقرة، وهما الآن تحت الرعاية والمتابعة على مدار الساعة. وواصلت مستشفيات العزل فى المحافظات، أمس، استقبال مصابي الفيروس، فيما سجل عدد منها خروج متعافين جدد.

في بني سويف، أعلنت مديرية الصحة تعافي 9 حالات جـــديدة من المصابين بمستشفى الفشن المركزي.

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا تسجيل 75 حالة إصابة جديدة، تم نقلها إلى مستشفيات العزل والحجر الصحي، وواصل الطاقم الطبي بمستشفى الحجر بملوى علاج 77 إصابة داخل أقسام العزل والرعاية الطبية.

وفي قنا، نجح الطاقم الطبي بقسم النساء والتوليد بمستشفى عزل قنا فى إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة، تبلغ من العمر 35 عامًا، مصابة بفيروس كورونا، وتمكن الفريق الطبي من التعامل مع المريضة، فى وقت قياسي، بعد دخولها بساعات قليلة.

وفي الأقصر، احتفل مستشفى عزل إسنا بتخطى حاجز الألف متعافٍ من المصابين بالفيروس، عقب الإعلان عن تعافي وخروج 26 حالة جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1002 حالة متعافٍ، بعد ثبوت سلبية عينة التحاليل التى أُجريت لهم وتلقى العلاج والرعاية الكاملة، بجانب تقديم الدعم النفسي لهم داخل المستشفى.

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