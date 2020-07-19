فعاليات ليبية لـ «البيان »: نجدة الأشقاء أحبطت مخططات تركيا

المصدر: بنغازي، القاهرة ـ البيان، وكالات

أكدت فعاليات سياسية واجتماعية في ليبيا أن نجدة وحزم الأشقاء العرب كبح جموح المخططات التركية الهادفة إلى إشعال الحرب وتوسيع رقعتها في ليبيا وتحويل البلاد العربية إلى ساحة للمرتزقة وتصفية الحسابات الدولية، مشددين في تصريحات لـ«البيان» على أن التدخل العسكري التركي السافر يمثل خطراً على الأمة العربية ودول شمال إفريقيا، وأن هذا الخطر سيتمدد إلى دول منطقة الساحل والصحراء؛ وأكدت الشخصيات أن الموقف المصري الحازم الذي يمثل موقف غالبية العرب، أرعب الجانب التركي في خطته الهجوم على سرت والجفرة، لتفادي هزيمة منكرة ستقلب عليه الداخل التركي.

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