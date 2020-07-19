تصعيد خطير بالحديدة.. 77 خرقاً حوثياً للهدنة خلال يوم

المصدر: عدن- البيان

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني عن إحباط عمليات تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق مختلفة بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، ورصدت 77 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية خلال الـ24 الساعة الماضية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أنه تم إحباط عملية تسلل لعناصر حوثية في الأطراف الغربية لمدينة حيس، جنوبي الحديدة، موضحاً أن الميليشيا الحوثية دفعت بعدد من عناصرها إلى تنفيذ عملية تسلل إلى مواقع تتمركز فيها القوات المشتركة في أطراف شعب بني زهير، بمنطقة بيت مغاري، غربي مدينة حيس. وأشار إلى أن القوات المشتركة تصدت للعناصر المتسللة، بعد مواجهات عنيفة، تكبدت خلالها الميليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، مُجبرةً العناصر الحوثية على التراجع والانسحاب.

كما أخمدت القوات المشتركة، مصادر نيران لميليشيا الحوثي، حاولت من خلالها استهداف عدد من الأحياء والقرى السكنية شرقي مدينة الحديدة.

رصدت القوات المشتركة 77 خرقاً لميليشيا الحوثي للهدنة الأممية في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة خلال 24 الساعة الماضية.وشملت الخروقات، وفق بيان صحافي، أعمالاً عدائية، تنوعت بين عمليات استهداف وقصف وقنص للأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين.

وطالت الانتهاكات الحوثية مديريتي حيس والدريهمي ومنطقة الجبلية والفازة التابعة لمديرية التحيتا ومنطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه ومناطق سكنية شرق مدينة الحديدة.

وصدت القوات المشتركة بمحافظة الضالع ثلاث هجمات منفصلة شنتها ميليشيا الحوثي على شمال المحافظة، فيما فشلت الميليشيا في ارغام سكان المديريات المجاورة على ارسال مقاتلين لمساندتها في هذه الجبهة.

وقالت مصادر عسكرية في جبهة الضالع لـ«البيان» إن القوات المشتركة أفشلت ثلاث هجمات منفصلة شنتها الميليشيا على مواقع القوات المشتركة في قطاعي الثوخب وحبيل يحيى شمال شرق مديرية الحشاء. في حين فشلت الميليشيا في تنفيذ عملية تجنيد اجبارية في المديريات التابعة لمحافظة اب.

وفي محافظة إب وسط اليمن قتل الطفل أيمن شداد برصاص مسلحين في منطقة مفرق حبيش بمديرية المخادر. وقال سكان إن اشتباكات اندلعت بين مسلحين وصادف خروج الطفل لشراء قطعة شوكولاته حيث أصابته رصاصة أودت بحياته.

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