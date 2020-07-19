طائرات مسيّرة تقصف ريف حماة الشرقي

المصدر: دمشق - وكالات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إنه رصد انفجارات ضربت منطقة سلمية الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية وحلفائها بريف حماة الشرقي.

وذكر المرصد أنه يرجح أن الانفجارات ناجمة عن استهداف جوي بطيران مسيّر على مواقع في تلك المنطقة التي يتواجد فيها مقرات ومراكز للإيرانيين والميليشيات الموالية لها. وتحدث المرصد السوري عن انفجارات جديدة هزت مناطق نفوذ القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في ريف دير الزور صباح أمس لليوم الثاني على التوالي. وكشف المرصد عن سماع دويّ ست انفجارات عنيفة في ريف البوكمال شرقي دير الزور، دون معرفة طبيعتها.

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