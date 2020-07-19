أمير الكويت يجري فحوصات طبية

المصدر: الكويت - البيان، وكالات

صرح وزیر شؤون الدیوان الأمیري الكويتي الشیخ علي جراح الصباح بأن أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى ظھر أمس لإجراء بعض الفحوصات الطبیة.

كما أعلن وزير الديوان الأميري بدولة الكويت، صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الكويتي (الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح) لممارسة بعض اختصاصات أمير الكويت الدستورية مؤقتاً، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً، بأمير دولة الكويت، اطمأن خلاله على صحته، متمنياً له دوام الصحة والعافية. من جهته، أعرب أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما عبّر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، مقدراً هذه المبادرة الأخوية المجسّدة لعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً له موفور الصحة.

ونشر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم تغريدة على موقع «تويتر» أول أمس قال فيها إن الشيخ صباح «سيجري فحوصات طبية روتينية الأسبوع المقبل»، مؤكداً أنه تناول طعام الإفطار معه، كما جرت العادة يوم الخميس. وكان الأمير صباح قد أجرى فحوصات طبية تواصلت أكثر من ثلاثة أسابيع، العام الماضي.

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