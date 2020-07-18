خادم الحرمين يطمئن هاتفياً على صحة أمير ⁧‫الكويت

المصدر: الرياض - واس





أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً، بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اطمأن خلاله على صحته، متمنياً له دوام الصحة والعافية.



من جهته، أعرب أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما عبّر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، مقدراً هذه المبادرة الأخوية المجسّدة لعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً له موفور الصحة.



وكان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن في وقت سابق اليوم دخول الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوص الطبية.

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