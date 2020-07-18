قتلى وجرحى بأعمال عنف في العراق

المصدر: وام‏

شهدت الأوضاع الأمنية في العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تدهوراً بعد فترة ‏هدوء نسبي ملحوظ ساد العراق الأسبوعين الماضيين.‏

فقد أعلنت خلية الإعلام الأمني في وزارة الدفاع، مساء الجمعة، مصرع آمر لواء 59 بالجيش ‏العراقي بهجوم إرهابي في منطقة الطارمية شمال ‏العاصمة، فيما توفي جنديان متأثران بإصابتيهما من جراء الهجوم الذي استهدف الضابط المذكور.‏

من جانبه، أفاد مصدر أمني بأن قوات الجيش استخدمت الهاونات في محاولة منها للسيطرة ‏على أماكن القناصة في المنطقة.‏

وفي منطقة البلديات شرق بغداد، أصيب مدني من جراء هجوم بأسلحة كاتمة‎.

وفي محافظة البصرة، أفاد مصدر أمني بأن شخصاً قُتل وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة نزاع ‏عشائري بمنطقة العالية وسط البصرة ووفاة طفلة وإصابة والدها بانفجار عبوة ناسفة محلية الصنع كانت مثبتة في ‏دراجة هوائية في قضاء أبي الخصيب جنوب مركز المحافظة‎.‎

وقُتل شخصان وأصيب ثلاثة بينهم طفلان بانفجار عبوة ناسفة على سيارة كانوا يستقلونها ‏قرب قضاء الشرقاط إلى الشمال من مركز محافظة صلاح الدين‎.‎

أما في محافظة التأميم شمال العراق، فقد أفاد مصدر أمني بمقتل ثلاثة أشخاص بهجوم ‏مسلح بعد تقييدهم وإطلاق النار المباشر عليهم في الرأس، وذلك داخل مشتل يمتلكه أحد ‏الضحايا شمال مدينة كركوك، مركز المحافظة‎.

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