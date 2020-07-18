ضبط قارب تهريب أسلحة في باب المندب

المصدر: عدن - البيان

ذكرت قوات خفر السواحل اليمنية، في قطاع البحر الأحمر، أنها ضبطت قارباً محملاً بالذخائر، في رابع عملية من نوعها خلال شهر. وحسب العقيد بحري عبدالجبار الزحزوح، مدير عام خفر السواحل، قطاع البحر الأحمر، فإن دوريات مركز باب المندب، اشتبهت بقارب وتم اعتراضه وقطره مع طاقمه إلى منطقة آمنة. مضيفاً أنه تم العثور على كميات كبيرة من الذخائر.

والعملية هي الرابعة من نوعها خلال شهر واحد، حيث ضبطت قوات خفر السواحل من قبل قاربين إريتريين بمجرد اختراقهما المياه اليمنية، وقارب يحمل 40 كيلوغراماً مخدرات (كوكايين) وقارب آخر يحمل كمية مسدسات وذخائر متنوعة.

ووجه الزحزوح الشكر لقيادة التحالف العربي ومصلحة خفر السواحل على الدعم والمتابعة المتواصلة والتي تكللت بإعادة بناء وتأهيل خفر السواحل قطاع البحر الأحمر وبالشكل الذي مكنها من تأدية مهامها في سياق معركة الشعب المفتوحة لبتر الذراع الإيرانية واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة عصابة الحوثي الإجرامية.

وعلى صعيد متصل استهدفت ميليشيا قرى ومزارع السكان في بلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، لعمليات استهداف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتبع ذلك عمليات قنص على المارة في الطرقات.

ووفق مصادر القوات المشتركة فإن الاستهداف كان بشكل هستيري وخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين العزل، ما أدى إلى تعطيل أعمال المزارعين في الحقول الزراعية. وفي شرق محافظة صنعاء قتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوثي، في مواجهات مع القوات المشتركة في جبهة نهم.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة تصدت لمجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع في جبال صلب وأسفر ذلك عن مقتل وإصابة العشرات كما تكبدت مجاميع الميليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهة صلب بالمديرية ذاتها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز