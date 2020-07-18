إصرار لبناني على عودة النازحين السوريين

المصدر: بيروت - وكالات

شدّد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، على تمسّك بلاده بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، لاسيما إلى المناطق السورية الآمنة.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن الدولة السورية ترحب بعودة النازحين وتوفر للعائدين الدعم والرعاية الضروريين، ولم يحصل أن تعرض العائدون من لبنان لأي أذى، بشهادة المنظمات الدولية التي تابعت هذه العودة. وجاءت تصريحات عون خلال استقباله رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان، كريستوف مارتان، ورئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي، والمسؤولة عن ملف المفقودين في الصليب الأحمر الدولي مايكي غروين، ونائبة رئيس البعثة بسمة طباجة.

وأكد عون خلال اللقاء أن تعاون الصليب الأحمر الدولي مع الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، يساهم بشكل فعال في الكشف عن مصير المفقودين منذ عام 1975 نتيجة الحرب التي شهدها لبنان، مجدّداً التأكيد على أن كل الأجهزة الرسمية ستساعد الهيئة في عملها لتحقيق الغاية من إنشائها، لاسيما تأمين حق أفراد عائلات المفقودين في معرفة مصير أبنائهم وهو التزام له بُعده الإنساني والقانوني على حد سواء.

بدوره، أعرب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان، عن أمله في أن تتمكن الهيئة الوطنية للمفقودين من معرفة الحقيقة حول مصير المفقودين والمخفيين قسراً، وإبلاغ عائلاتهم بما يتوافر من معلومات. ولفت إلى أن البعثة الدولية ستساعد الهيئة لتحقيق أهدافها وستدعم عملها، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

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