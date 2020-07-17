ميليشيا الحوثي تتكبد خسائر موجعة في نهم

المصدر: عدن - البيان - وكالات

كبدت القوات المشتركة، اليوم الجمعة، ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهة نهم شرق صنعاء.



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تخوض لليوم الثاني على التوالي معارك مستمرة ضد الميليشيا الحوثية في جبهتي نجد العتق وصلب بمديرية نهم.



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت عدداً من المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية.



وأشار إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بعدة غارات جوية آليات ومعدات قتالية وتحصينات للميليشيات الحوثية في ذات المنطقة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير عدد من الآليات المتنوعة.



إلى ذلك، استهدفت ميليشيا قرى ومزارع السكان في بلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، لعمليات استهداف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتبع ذلك عمليات قنص على المارة في الطرقات.



ووفق مصادر القوات المشتركة فإن الاستهداف كان بشكل هستيري وخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين العزل، ما أدى إلى تعطيل أعمال المزارعين في الحقول الزراعية.



وفي شرق محافظة صنعاء، قتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوثي، في مواجهات مع القوات المشتركة في جبهة نهم.



ووفق مصادر عسكرية فإن القوات المشتركة تصدت لمجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع في جبال صلب، وأسفر ذلك عن مقتل وإصابة العشرات، كما تكبدت مجاميع الميليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهة صلب بالمديرية ذاتها.



في الأثناء، تمكنت مدفعية القوات المشتركة وطيران التحالف من تدمير آليات وتعزيزات حوثية كانت في طريقها لمساندة الميليشيا.

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