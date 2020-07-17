طالبة مغربية تحصل على أعلى درجة في البكالوريا بفرنسا
حققت الطالبة المغربية إلهام الخلوقي أعلى نتيجة في فرنسا في امتحان البكالوريا النهائي في الفرع الاقتصادي والاجتماعي هذا العام حيث سجلت 20 / 20 .
وتبلغ إلهام من العمر 18 عامًا ودرست في ثانوية "ليسي يوروبين" في مقاطعة فيلرز كوتريتس ، شمال فرنسا.
وعن هذا الإنجاز قالت والدتها: "عندما ظهرت لي نتيجتها ، شعرت بسعادة غامرة وتأثرت للغاية" ، مضيفة أن معلميها هنأوها على نجاحها بحسب موقع Morocco World News.
ونظرًا للظروف الخاصة للامتحانات النهائية هذا العام ، قررت وزارة التعليم الفرنسية في أبريل تحديد الدرجة النهائية للطلبة على أساس علامتي الثلثين الأولين، أول امتحانات البكالوريا للعام السابق ، والتقييمات من الفصل الأكاديمي الثالث.
وأكد معلمو الطالبة إلهام أنها كانت ستحصل بالتأكيد على أكثر من 20 إذا تم الامتحان النهائي بالشكل المعتاد .
وكشفت والدتها أن ابنتها ترغب بدراسة القانون حيثكانت دائمًا مهتمة بالدراسات القانونية وتأمل أن تواصل جهودها و تحصل على وظيفة مناسبة لها.