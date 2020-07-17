طالبة مغربية تحصل على أعلى درجة في البكالوريا بفرنسا

المصدر: البيان الإلكتروني

حققت الطالبة المغربية إلهام الخلوقي أعلى نتيجة في فرنسا في امتحان البكالوريا النهائي في الفرع الاقتصادي والاجتماعي هذا العام حيث سجلت 20 / 20 .

وتبلغ إلهام من العمر 18 عامًا ودرست في ثانوية "ليسي يوروبين" في مقاطعة فيلرز كوتريتس ، شمال فرنسا.

وعن هذا الإنجاز قالت والدتها: "عندما ظهرت لي نتيجتها ، شعرت بسعادة غامرة وتأثرت للغاية" ، مضيفة أن معلميها هنأوها على نجاحها بحسب موقع Morocco World News.

ونظرًا للظروف الخاصة للامتحانات النهائية هذا العام ، قررت وزارة التعليم الفرنسية في أبريل تحديد الدرجة النهائية للطلبة على أساس علامتي الثلثين الأولين، أول امتحانات البكالوريا للعام السابق ، والتقييمات من الفصل الأكاديمي الثالث.

وأكد معلمو الطالبة إلهام أنها كانت ستحصل بالتأكيد على أكثر من 20 إذا تم الامتحان النهائي بالشكل المعتاد .

وكشفت والدتها أن ابنتها ترغب بدراسة القانون حيثكانت دائمًا مهتمة بالدراسات القانونية وتأمل أن تواصل جهودها و تحصل على وظيفة مناسبة لها.

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