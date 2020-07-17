الإمارات تقدم 40 طناً من المساعدات الغذائية لأهالي الخوخة

المصدر: الخوخة - وام

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم مساعداتها الإغاثية للشعب اليمني في إطار رسالتها الإنسانية للتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية التي تمس حياة السكان.

وعبر هيئة الهلال الأحمر تم تقديم 40 طناً من المواد الإغاثية لـ 1370 أسرة بمخيم العليلي في مدينة الخوخة الساحلية كانت قد فرت منذ خمس سنوات من مدن الحديدة والدريهمي وحيس والحوك والحالي والربصة نتيجة بطش ميليشيا الحوثي الانقلابية. وتقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات وذراعها الإنساني «هيئة الهلال الأحمر» على الجهود المبذولة في سبيل تخفيف المعاناة والدعم النوعي الذي يقدمه الهلال في الجوانب الأساسية المتعلقة بحياتهم. وبلغ عدد السلال الغذائية، التي وزعت خلال هذا الأسبوع 2000 سلة غذائية أي ما يعادل 85 طناً.

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