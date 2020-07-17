ميليشيا الحوثي أطلقت 244 صاروخاً ومقذوفاً على الأحياء السكنية في مدينة مأرب

المصدر: عدن - البيان

ذكر تقرير رسمي أعدته محافظة مأرب أن ميليشيا الحوثي أطلقت 244 صاروخاً ومقذوفاً على الأحياء السكنية والأعيان المدنية في مدينة مأرب منذ بداية القتال وحتى الآن.

ووفقاً لهذا التقرير فقد أطلقت ميليشيا الحوثي 112 صاروخاً بالستيا و131 صاروخاً نوع كاتيوشا، وصاروخاً واحداً نوع أورجان نتج عنها مقتل وإصابة ما لا يقل عن 689 مدنياً بينهم 92 طفلاً وامرأة. وطبقاً لهذا الإحصائية بلغ عدد القتلى نتيجة قصف ميليشيا الحوثي مدينة مأرب بالصواريخ 251 مدنياً بينهم 25 طفلاً و12 امرأة، في حين بلغ عدد الجرحى 438 مدنياً بينهم 47 طفلاً و8 نساء ومسنون.

وذكرت الإحصائية أن منظومة باتريوت التابعة للتحالف العربي اعترضت 85 صاروخاً بالستيا فيما سقط 26 صاروخاً آخر على أحياء سكنية متفرقة تسببت في مقتل 174 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأتان، وجرح 231 مدنياً بينهم 16 طفلاً.

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