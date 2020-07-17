لائحة لعزل الغنوشي من رئاسة البرلمان

المصدر: تونس - البيان

تم أمس الخميس وبصفة رسمية إيداع لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إلى مكتب المجلس.

وتحمل اللائحة 73 توقيعاً من قبل نواب الكتلة الديمقراطية وكتلة تحيا تونس وكتلة الإصلاح، وعدد من نواب كتلتي المستقبل والوطنية علاوة على بعض المستقلين.

وتضمن نص اللائحة التي اطلعت عليها «البيان» جملة من المبررات للإطاحة بزعيم حركة النهضة الإخوانية من رئاسة البرلمان، من بينها «تدخلاته في السياسات الخارجية متجاوزاً بذلك صلاحياته وأحكام الدستور، والإدلاء بمواقف سياسية بخصوص مسائل دولية وإقليمية حساسة لا تنسجم مع المواقف الرسمية للدولة التونسية، والقيام باستقبال سفراء وضيوف أجانب وإصدار بيانات دون الرجوع إلى مكتب المجلس، وتوظيف الإدارة في خدمة أجندات أجنبية».

وسيكون على مكتب البرلمان عرض اللائحة على جلسة عامة لمناقشتها والتصويت عليها. وسيطاح بالغنوشي من رئاسة المجلس في حال توفر 109 أصوات مساندين للائحة، ووفق مصادر مطلعة فإن عدد الأصوات الداعمة للائحة تجاوز 90 صوتاً.

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