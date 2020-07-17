الاحتلال يحرم الفلسطينيين من أجهزة فحص «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

تعرقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال أجهزة فحص فيروس كورونا المستجد إلى الضفة الغربية رداً على وقف السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني معها، وفي الوقت ذاته تواصل هدم المنازل وتجريف الأراضي الفلسطينية لخدمة مشروعها الاستيطاني المستمر.

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة قالت أمس، لإذاعة «صوت فلسطين»، إن اتصالات تجري مع المنظمات الدولية لإدخال مستلزمات طبية وأجهزة فحص ترفض إسرائيل إدخالها. وأشارت إلى اجتماع مع الأمم المتحدة، لبحث كيفية إدخال أجهزة فحص في ظل وقف التنسيق الفلسطيني مع إسرائيل، مشيرة إلى أن المواد اللازمة لإجراء الفحوصات ستكون متوفرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، عن تسجيل 3 حالات وفاة و463 إصابة بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت الوزارة، في بيان، أن مريضة تبلغ (83 عاماً) ومريضاً يبلغ (76 عاماً) كلاهما من الخليل في جنوب الضفة الغربية توفيا متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا، ثم أعلنت الوزارة في وقت لاحق عن وفاة فلسطيني يبلغ 89 عاماً أيضاً من الخليل، متأثراً بإصابته بالفيروس. وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في فلسطين جراء الفيروس إلى 50 وفاة.

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