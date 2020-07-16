تصاعد المعارك في صعدة والضالع

المصدر: عدن - البيان

تصاعدت المعارك اليوم الخميس بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي في محافظتي صعدة شمال اليمن ومحافظة الضالع جنوب البلاد، فيما واصلت الميليشيا استهداف التجمعات السكنية في جنوب محافظة الحديدة.

ووفق مصادر عسكرية في محافظة صعدة فإن القوات المشتركة صدت هجوماً لميليشيا الحوثي في جبهة البقع أعقبها نشوب مواجهات عنيفة بين الطرفين في جبال رشاحة انتهت بفشل الهجوم ومصرع أكثر من ثلاثين من عناصر الميليشيا وأصيب آخرون، كما دمرت مقاتلات التحالف عدداً من الآليات.

وحسب المصادر فإن القوات المشتركة استدرجت المهاجمين إلى مواقع العمق في السلسلة الجبلية ثم التفت عليها، وانقضت عليها ما سبب حالة من الفوضى وسط هذه العناصر، حيث فرت مجموعة من المهاجمين في حين قتل آخرون، تاركة وراءها كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، تحولت إلى غنائم.

وفي محافظة الضالع تجددت المواجهات بين وحدات من القوات المشتركة وميليشيا الحوثي، في جبهات باب غلق ومحيط بيت الشرجي، شمال الفاخر، غرب مديرية قعطبة.

وطبقاً لهذه المصادر فإن المواجهات دارت بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة في محيط مرتفعي الهوى وقُرعُد وقرن الليث ومحيط منطقة بيت الشرجي، شمال الفاخر، حيث دفعت الميليشيا بكل ثقلها إلى هذه الجبهة لاستعادة المواقع التي خسرتها قبل يومين.

أما في الساحل الغربي فقد فتحت ميليشيا الحوثي نيران أسلحتها الرشاشة على التجمعات السكانية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة. وقالت القوات المشتركة إن الميليشيا فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب منازل ومزارع المواطنين بشكل عشوائي مخلفة حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين.

وفي السياق ذكرت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي صفت المشرف الميداني في مديرية الدريهمي يدعى مسعود العباسي بعد أيام من انتشار مقطع فيديو يظهره وهو يشكو الجوع وإهمال الميليشيا له ومجموعة مكونة من 30 مسلحاً في منطقة مفرق اللاوية. ‬⁩

وتواصل ميليشيا الحوثي منذ أسابيع استهداف القرى والمزارع في مختلف مديريات محافظة الحديدة مما أدى إلى سقوط الآف المدنيين بين شهيد وجريح.

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