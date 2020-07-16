791 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3 وفيات في الكويت

المصدر: وام

أعلنت الكويت، اليوم، تسجيل 791 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 57668 حالة، في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، إثر اصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 402 حالة.

وأوضح الدكتور عبد الله السند، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) قد ارتفع إلى47545 حالة، بعد أن أعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم شفاء 648 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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