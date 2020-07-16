«لو فيغارو»: الإمارات المدهشة تستهل تاريخ العرب الفضائي

المصدر: دبي- سيد صالح

وصفت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية دولة الإمارات بالمدهشة، وذكرت في تقرير نشرته أمس بأن الإمارات المدهشة على أعتاب قفزة حضارية فارقة في تاريخها وتاريخ العرب ككل، وذلك عند تدشين «مسبار الأمل»، أول مهمة فضائية عربية وإماراتية، في رحلتها إلى المريخ بُغية اكتشاف الكوكب الأحمر.

وجاء التقرير بعنوان «ثلاث مهام في صيف مريخي جداً»، وتحدث عن ثلاث مهام فضائية من المقرر إرسالها إلى كوكب الأحمر خلال الصيف الجاري.

وذكر التقرير أن مهمة «مسبار الأمل» ستكون هي الأولى في موعد انطلاقها، وستسبق المهمتين الأخريين، وهما الصينية والأمريكية، فيما ستؤجل أوروبا مشارعيها لاكتشاف المريخ حتى عام 2022.

وأوضح التقرير أن الإمارات بذلك ستفتتح المهام الفضائية المنطلقة إلى الكوكب الأحمر في هذا الصيف الذي وصفه بالمريخي، كما ستفتتح أيضاً تاريخها وتاريخ العرب الفضائي عموماً.

وأضاف التقرير أنه كان من المقرر أن تستهل الإمارات تاريخها الفضائي بتدشين مهمة «مسبار الأمل» في تاريخ الــ 15 يوليو الجاري، إلا أنها أعلنت عن تأجيل إطلاق المهمة إلى موعد آخر خلال الشهر نفسه، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث من المقرر أن تنطلق المهمة على متن صاروخ ياباني من مركز «تانيغاشيما» الفضائي.

وذكر تقرير «لو فيغارو» أيضاً أنه من المُنتَظَر وصول المسبار الإماراتي إلى المريخ في فبراير من العام المقبل ليتزامن وصوله مع اليوبيل الذهبي على تأسيس دولة الإمارات.

وتطرق التقرير إلى وصف المسبار، فذكر أن وزنه يبلغ طناً ونصف، فيما يقارب حجمه حجم سيارة.

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