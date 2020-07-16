السعودية والكويت تصنفان كيانات وأشخاصاً ضمن قائمة الإرهاب

المصدر: (الرياض، الكويت- وكالات)

أصدرت المملكة العربية السعودية، أمس، بياناً أعلنت فيه تصنيف شركات وأسماء ضمن لائحة تمويل الإرهاب، وضعت فيه 3 شركات صرافة في تركيا وسوريا وشخصيات أخرى كانت على علاقة بتنظيم داعش الإرهابي.

وأدرجت رئاسة أمن الدولة في المملكة، بالتعاون مع الدول الـ 6 في مركز استهداف تمويل الإرهاب، 3 شركات صرافة في تركيا وسوريا على لائحة الإرهاب لتحويلها أموال لتنظيم داعش، بينها شركتا «الهرم، والخالدي» في تركيا وسوريا، وكذلك شركة «تواصل»، ومنظمة «نجاة» للرعاية الاجتماعية.

فقد أدرجت منظمة «نجاة» الاجتماعية كونها عملت كواجهة لتحويل الأموال للتنظيم ودعم أنشطته، وكذلك سعيد حبيب خان، مدير المنظمة في أفغانستان.

ووضعت أيضاً عبد الرحمن علي الأحمد الراوي على اللائحة لتحويله أموالاً للتنظيم الإرهابي.

وأكدت المملكة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن الأسماء الستة المصنفين وهم: «شركة الهرم للصرافة، وشركة تواصل، وشركة الخالدي للصرافة، وعبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، ومنظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، ومديرها سعيد حبيب أحمد خان»، هي أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح تنظيم داعش.

في السياق، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، إدراج أربعة كيانات وشخصين اثنين كجماعات إرهابية، في إطار جهود دولة الكويت في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه. وقال مصدر مسؤول في الخارجية الكويتية، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء، بالشراكة مع الولايات المتحدة، الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع السعودية، بالإضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب.

وأوضح أن هذه الإجراءات، تعد استكمالاً للجهود التي يتخذها المركز، لاستهداف تمويل الإرهاب، كما أنها تأتى مؤكدة حرص الكويت والدول الأعضاء، على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة، لقمع تمويل الجماعات الإرهابية.

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