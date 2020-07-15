الملك سلمان يعين وليد الخريجي نائباً لوزير الخارجية

المصدر: وكالات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم "الأربعاء"، أوامر ملكية من بينها أمراً يقضي بتعيين وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي نائبا لوزير الخارجية بمرتبة وزير.

وسبق أن شغل الخريجي منصب سفير السعودية لدى تركيا منذ عام 2017، وكان عضواً في مجلس الشورى السعودي منذ عام 2015.

كما تضمنت الأوامر الملكية ، تعيين المهندس عبدالله بن محمد بن سليمان البدير، نائباَ لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة. إضافة إلى تعيين الدكتور بندر بن أسعد بن أحمد السجان، مديراً عاماً لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة.

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