السعودية تعلن إطلاق معرض الدفاع العالمي الأول في مارس 2022

المصدر: وام

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية إطلاق معرض الدفاع العالمي الأول خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022 الذي سيركز على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات.

وكشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد العوهلي اليوم في مؤتمر صحفي افتراضي عقد اليوم أن المعرض سيُقام مرّة واحدة كل عامين في الرياض.. حيث سيتمحور حول التوافق العملياتي بين أنظمة الدفاع والأمن والأقمار الصناعية.

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