مصري يلقي بنفسه بالنيل لينتحر فيجد فرقة الإنقاذ بانتظاره

المصدر: البيان الإلكتروني

أحبطت فرقة الإنقاذ النهري محاولة جامعي الانتحار بنهر النيل بالجيزة لمروره بأزمة نفسية حادة.

وبعد أن ألقى الطالب بنفسه بالنهر، تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذه، وأشارت التحريات إلى محاولته الانتحار لمروره بأزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وفي التفاصيل فقد تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغاً يفيد محاولة أحد الأشخاص الانتحار بإلقاء نفسه بنهر النيل، بإجراء التحريات تبين أن طالب جامعي، يعاني من أزمة نفسية، حاول الانتحار بالقفز بنهر النيل، إلا أن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من إنقاذه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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