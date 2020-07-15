مصر.. القبض على أدمن جروب في فيسبوك سرب امتحانات الثانوية

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالترويج لنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عبر موقع الفيسبوك ومجموعات الواتساب.

وقالت وزراه الداخلية إن ذلك استمراراً لجهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة عبر شبكة "الإنترنت" والتي من بينها جرائم تسريب أسئلة وإجابات امتحانات المدارس والجامعات أو ترويج الأجهزة والأدوات المستخدمة في ذلك.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" لإن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تمكنت من رصد قيام المسؤولة عن إدارة مجموعة مسماة (علمي علوم) بتطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادتي (الفيزياء - التاريخ).. واستهدافها وضبطها بمحل إقامتها "بنى سويف" عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن بنى سويف.. وبحوزتها الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة. وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وقيامها بإدارة المجموعة بغرض مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الامتحانات والاستفادة مقابل ذلك مادياً، وقيامها بمغادرة المجموعة وحذف تطبيق المُحادثات المُشار إليه عقب علمها بضبط القائمين على إدارة مجموعات مماثلة ممن تقوم بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة.

وتم رصد الشخصان المسؤولان عن إدارة مجموعتان تحملان ذات المسمى (ثقة في الله نجاح) بتطبيق المحادثات "واتس آب" وقيامهما بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادتي (الكيمياء- الجغرافيا). واستهدافهما وضبطهما بمحل إقامة كلاً منهما بدائرة مركز صدفا بأسيوط عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن أسيوط، وبحوزتهما الهاتفان المستخدمان في ارتكاب الواقعة "بفحصهما تبين وجود أثار ودلائل عن إدارة المجموعتان المشار إليهما". وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بإدارة المجموعتان بغرض مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الامتحانات والاستفادة مقابل ذلك ماديا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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