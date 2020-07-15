"تيك توك" ترد على مزاعم انتحار طفل مصري بسببها

المصدر: البيان الإلكتروني

ردت "تيك توك" على حادثة انتحار الطفل المصري الذي قيل إنه بسبب تحد بالفيديو منشور على منصتها.

وقالت "تيك توك": "إشارة لما تم تداوله من أخبار، نؤكد أن حادثة الشنق لم تكن جزءاً من أي تحد تم إطلاقه على التطبيق، وأن المنصة ليس لها علاقة ولا تدعم مثل هذا الفعل".

كما نوهت بأن هذا النوع من المحتوى يتعارض تماما مع إرشادات المجتمع لسلامة الاستخدام التي حددتها المنصة بوضوح، والتي لا تسمح بأي محتوى يشجع بأي شكل من الأشكال على تحديات خطرة أو تلك التي قد تؤدي إلى حدوث أية إصابات.

وأوضحت أنها تضع سلامة وأمن مستخدميها كأولوية أساسية لديها.

وأهابت "تيك توك" بجميع المستخدمين توخي الحذر سواء على منصات الإنترنت أو خارجها.

وقدمت "تيك توك" وللحفاظ على أمان منصتها مجموعة من إعدادات الأمان والسلامة العائلية داخل التطبيق بالإضافة إلى مراجع تعليمية في مركز الأمان.

وأكدن أن التطبيق هو للمستخدمين ممن أعمارهم 13 عاماً وما فوق في شروط الخدمة، حيث يتضمن التطبيق مقاييس لتحديد العمر عند تسجيل الحساب في البداية، كما أنه مصنف لمن هم أكبر من 12 عاما على متجر التطبيقات وهو ما يتيح للآباء حظره من هاتف أطفالهم باستخدام أدوات الرقابة الأبوية.

كما حثت الآباء على الإشراف على معدل وطريقة استخدام أطفالهم للإنترنت وسلوكهم، بما في ذلك أي تطبيقات قد يقومون بتنزيلها.

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