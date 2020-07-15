وصف بالتاريخي.. حكم يمنح المرأة السعودية حق الاستقلال بالسكن وحدها

المصدر: البيان الإلكتروني

وصف حكم أصدرته محكمة سعودية أخيراً بالتاريخي، بعد أن منحت المرأة البالغة العاقلة حق الاستقلال بالسكن وحدها، وألا يُعدّ ذلك تغيباً يعرضها للعقوبة.

وفي التفاصيل فقد أصدرت محكمة سعودية، أمس الثلاثاء، حكماً قضائياً، أسقط قضية التغيب عن الأسرة بحكم أن استقلال المرأة العاقلة البالغة بمنزل ليس جريمة.

جاء ذلك على خلفية حكم صدر بشأن قضية تغيّب، يؤكد أحقية استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل، وأنها ليست جريمة تستحق التعزير.

ووصف محامي القضية عبد الرحمن اللاحم، وعبر حسابه الرسمي في "تويتر"، هذا الحكم بالتاريخي. وقال في تغريدته: "الحمدلله اليوم صدر حكم (تاريخي) بشأن قضية تغيب كان لنا الشرف في إدارتها ؛يؤكد أن استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل ؛ ليست جريمة تستحق التعزير".

وأضاف : "أنا في غاية السعادة لهذا الحكم الذي ينهي قصص مأساوية للنساء ، تحية للسيدة التي دافعت عن حقها بالقانون".

وبلاغات التغيّب هي نظام معمول به في السعودية، ويتيح لأولياء الأمور تقديم بلاغ حال اختفاء أو استقلال المرأة دون الحصول على إذن مسبق من ولي الأمر.

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