حقيقة الموجة الثانية لكورونا في مصر وموعدها وطرق الوقاية منها

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ في مصر، إن هناك العديد من الاحتمالات الواردة، والتساؤلات الكثيرة التي يهتم بها العلماء حول فيروس كورونا، والعمل بشكل جاد على تواجد لقاح لوقف انتشار الفيروس.

وأضاف "وديع"، في مداخلة تليفونية لـ "التلفزيون المصري"، أن مصر سوف تتعرض لموجة ارتدادية خلال الأسبوع القادم، وارتفاع عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا، وفقا لموقع صدى البلد.

وتابع "ذلك يحدث نتيجة لعدم التزام المواطن بخطوات الوقاية الواجب اتباعها، والشعور بالأمان، كما أوضح الفرق بين الموجة الارتدادية والموجة الثانية التي يتحدث العلماء عن احتمالية حدوثها، قائلًا «إن الموجة الثانية تحدث عندما تنخفض أعداد الإصابات حتى القاع وتعود الأوضاع لطبيعتها دون تسجيل حالات، ثم يعود الفيروس لينتشر مرة أخرى.

ونتيجة لذلك يجب الحرص على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية، لتجنب حدوث الموجة الارتدادية على مصر، وارتفاع الإصابات مرة أخرى، وكذلك الأماكن التي كانت تسجل إصابات أقل قد تتعرض لهذه الهزة نتيجة لانتقال المواطنين المصابين من أماكن أخرى، ويؤدى إلى ظهور فروع أخرى للفيروس.

وشدد على ضرورة توخي الحذر الشديد وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية لتجنب الوصول إلى ما يعرف بالهزة أو الموجة الارتدادية على مصر، لتجنب ما حدث مع الدول السابقة، وعودة انتشار الفيروس بقوة.

وأستكمل الحوار، بأن جميع الفيروسات التي انتشرت في أي وقت كان لها موجة ثانية، ولذلك من المتوقع حدوث موجة ثانية لـ فيروس كورونا على مصر بشكل كبير، نتيجة عدم التزام المواطن بخطوات الوقاية الواجب اتباعها، والشعور بالأمان.

وأكد أن انخفاض منحنى أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر خلال آخر 10 أيام يدل على سير منظومة الصحة المصرية في الطريق السليم، مشددا على ضرورة توخي الحذر الشديد وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية لتجنب الوصول إلى هذه الموجة.



وأشار إلى أهم الطرق الواجب اتباعها للحماية والوقاية من فيروس كورونا.

1- نظّف اليدين بالصابون والماء أو معقم يدين كحولي

2- عند السعال والعطس قم بتغطية الأنف والفم بمنديل أو بثينة مرفق الذراع

3- تجنب المخالطة اللصيقة مع أي شخص لديه أعراض نزلات البرد والانفلونزا

4- قم بطهي المنتجات الحيوانية والطيور والبيض جيدا

5- تجنب التعامل مع الحيوانات البرية أو حيوانات المزرعة الحية دون استخدام وسائل الوقاية الشخصية.

6- ابتعد مسافةً آمنة عن أي شخص يسعل أو يعطس.

7- لا تلمس عينيك أو أنفك أو فمك.

8- الزم المنزل إذا شعرت بالمرض.

9- إذا كنت مصابًا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس الرعاية الطبية. واتصل بمرفق الرعاية قبل أن تذهب.

10- تجنب الزيارات غير الضرورية إلى المرافق الطبية يسمح لنُظم الرعاية الصحية بالعمل على نحو أكثر فعّالية، وبالتالي حمايتك أنت والآخرين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز