اليمن.. تصاعد المواجهات وإحباط هجوم حوثي على حيس

المصدر: عدن- البيان- وكالات

تصاعدت حدة المواجهات في الساحل الغربي بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي الانقلابية في عدة جبهات قتالية. حيث كسرت القوات المشتركة، هجوماً عنيفاً شنته الميليشيا على المواقع الشرقية لجبهة حيس جنوب الحديدة. فيما أقدمت ميليشيا الحوثي على هدم أربعة منازل وتشريد ساكنيها بمنطقة الزيلعي في مديرية دمنة خدير في محافظة تعز.



وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة إن عناصر تابعة للميليشيا الحوثية نفذت هجوما على مواقع القوات المشتركة شرق حيس.



وأضاف المصدر أن وحدات اللواء السابع عمالقة المرابطة في الخطوط الأمامية خاضت مواجهات عنيفة مع الحوثيين تمكنت خلالها من كسر الهجوم الحوثي.



وأكد المصدر عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين خلال المواجهات، فيما لاذ الباقون بالفرار تاركين جثث قتلاهم خلفهم.



وتصاعدت حدة المواجهات في الساحل الغربي، اليوم الثلاثاء، بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي الانقلابية في عدة جبهات قتالية.



وقالت مصادر في الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة، إن حدة المواجهات تصاعدت، اليوم، بين الجانبين في مواقع متفرقة شرقي مدينة الحديدة.



وأوضحت المصادر، أن المواجهات تركزت في مناطق كيلو 16 ومدينة الصالح وحي سبعة يوليو، وامتدت المواجهات على كامل خطوط التماس في شارع صنعاء وشارع الخمسين في حي 7 يوليو شرقي المدينة.



ووفقاً للمصادر فإن المواجهات اندلعت عقب محاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية، اختراق خطوط التماس، في جبهات شرقي المدينة، والتقدم صوب مواقع القوات المشتركة.



وأفادت المصادر أن القوات المشتركة تصدت للميليشيا الحوثية، ووجهت لها ضربات موجعة، حققت إصابات مباشرة أوقعت العديد من القتلى والجرحى في صفوف العناصر الحوثية المهاجمة.



ويأتي ذلك بعد ساعات من محاولات حوثية مماثلة، تصدت لها القوات المشتركة في شارع الخمسين شرقي مدينة الحديدة، خلفت أربعة قتلى وعدداً من الجرحى في صفوف الميليشيا، وتزامنت مع محاولة تسلل لعناصر حوثية على مواقع القوات المشتركة في قطاع كيلو 16 ومدينة الصالح شرقي المدينة.



من جهة ثانية أقدمت ميليشيا الحوثي على هدم أربعة منازل وتشريد ساكنيها بمنطقة الزيلعي في مديرية دمنة خدير في محافظة تعز.



وقال سكان إن القيادي في الميليشيا وليد الثلايا، برفقة مسلحين اقدم على إخراج النساء والأطفال بالقوة من البيوت قبل هدمها بالكامل، على خلفية نزاع منظور أمام محكمة المديرية منذ العام 2015.

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