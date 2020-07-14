سعودي يورط زوجته بـ 30 ألف ريال مخالفات مرورية

المصدر: البيان الإلكتروني

القيادة باستهتار وارتكاب المخالفات وعدم الاكتراث لها أساساً كان شعار هذا الرجل المستهتر الذي ورط زوجته بارتكابه للمخالفات المرورية قدرت بـ 30 ألف ريال سعودي.

حيث تفاعل «المرور السعودي» مع استفسار مغرد تساءل عن مدى إمكانية نقل المخالفات المرورية من الزوجة إلى الزوج، لإلزامه بالسداد عن مخالفات ارتكبها أثناء قيادته مركبة باسم الزوجة بحسب صحيفة "عكاظ".

وفي التفاصيل، فقد أفاد المغرد بأن اخته تملك مركبة باسمها، وارتكب زوجها مخالفات مرورية بأكثر من 30 ألف ريال، متسائلا: «هل يمكن نقل مخالفات المرور من الزوجة للزوج؛ لأن السيارة باسم أختي وزوجها سجل مخالفات فوق 30.000، ما الحل؟»، ليأتي رد المرور بقوله: «التفويض يحميك من تسجيل المخالفات وغيرها عليك».

يذكر أن الفقرة (3) من المادة (75) من نظام المرور تنص على أنه يجب تنبيه المخالف بأي وسيلة إذا تراكمت عليه المخالفات وبلغت قيمتها 20 ألف ريال فأكثر أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها يبلغ بوجوب السداد خلال 30 يوماً، فإذا لم يسدد يحال للمحكمة المختصة للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات.

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