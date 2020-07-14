نواب بحرينيون: استكشاف الفضاء عنوان لنجاح الإمارات

المصدر: (المنامة - إبراهيم النهام)

أكد نواب بحرينيون بأن الإمارات هي لب الحضارة العربية والواجهة المشرفة لها، وبأن «مسبار الأمل» هو عنوان لقصص النجاح التي رسّخها حكام الإمارات عبر عقود من العمل والبناء والنهضة والاستثمار في المواطن الإماراتي نفسه. وقال عضو مجلس النواب إبراهيم النفيعي إن مسبار الأمل يمثل إلهاماً للشباب العربي في العبور الى المستقبل وفي التفكير خارج الصندوق برؤية تقوم على الإبداع والاختلاف والتطور، وهو النهج الذي نجحت به دولة الإمارات على مختلف المستويات والصعد.

وأوضح النفيعي في تصريح لـ «البيان» من العاصمة البحرينية المنامة بأن الإمارات أضحت اليوم قلب الحضارة العربية والواجهة المشرفة لكل العرب، مبيناً بأنها تستثمر وبنجاح الموارد الطبيعية والمالية في بناء الإنسان والعقل الإماراتي نفسه.

وأكد أن الإمارات قادرة بسواعد أبنائها على بناء دولة عصرية، تكون مصدر إلهام للجميع، مضيفاً «نعتز في البحرين بمسبار الأمل، وما يحمله من رسائل واعدة للإنسانية جمعاء».

وقال النائب خالد بو عنق بأن الطموح الإماراتي لا حدود له، وبأن السعي نحو استكشاف الفضاء عبر خمس مراحل زمنية، يوصل رسائل للعالم بأن المساحة الكونية ليست حكراً لدول بعينها، بل مفتوحة للبشرية جمعاء. ولفت إلى أن الإمارات ومساعيها للنهوض أضحت محطة لأنظار العالم، مضيفاً «نتتبع بإعجاب وتقدير مشروع الإمارات في استكشاف المريخ والفضاء البعيد، بطموح حكام الإمارات الذين سخّروا كل الإمكانيات لتحويل قصص الأحلام هذه الى واقع مبهر».

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