الإمارات: نقف مع السعودية ضد كل تهديد يطال أمنها

المصدر: عواصم-البيان،وكالات

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيا الحوثي الإيرانية استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ بالستية باتجاه المملكة اعترضتها قوات التحالف.

وجددت الإمارات - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي - تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها. وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات والتهديدات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

إدانة

من جهته، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجمات التي نفذتها الميليشيا الحوثية.

وأكد أن هذه الأعمال العدائية المتعمدة المتكررة من قبل الحوثيين ضد الأهداف المدنية في الداخل اليمني ودول الجوار تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.كما أعربت مصر، عن بالغ إدانتها لقيام ميليشيا الحوثي بمثل هذه الاعتداءات

وأكد بيان أصدرته الخارجية المصرية تضامن مصر الكامل ووقوفها مع السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ودعم مصر للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي.

وفي السياق ذاته، أدانت منظمة التعاون الإسلامي «المحاولة الفاشلة» لميليشيا الحوثي «بإطلاقها طائرات مسيرة وصواريخ باليستية باتجاه السعودية». وشدد أمين عام المنظمة يوسف العثيمين على «إدانة المنظمة استهداف المدنيين والأعيان المدنية داخل اليمن ودول الجوار».

كما أدان رئيس البرلمان العربي د.مشعل بن فهم السُّلمي، الاعتداءات الحوثية قائلاً إن «تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ميليشيا الحوثي تنفذ أجندات وسياسات النظام الإيراني العدوانية في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقويض جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن، مارتن غريفيث».

كفاءة وكان الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أعلن في بيان أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير 4 صواريخ بالستية و7 طائرات بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإيرانية باتجاه السعودية فجر أمس.وقال إن الميليشيا الحوثية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، مؤكداً كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها.



وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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