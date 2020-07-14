دفعة مساعدات إماراتية جديدة للنازحين في الخوخة

المصدر: عدن - البيان

واصلت فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الغذائية للنازحين في الساحل الغربي، وقدمت دفعة جديدة لـ1370 أسرة تقيم في احد المخيمات في مدينة الخوخة.

واستمراراً للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، وزعت هيئة الهلال الأحمر 40 طناً مساعدات غذائية جديدة على 1370 أسرة بمخيم العليلي للنازحين بمدينة الخوخة الساحلية والذي تقيم فيه هذه الأسر التي نزحت من عدة مناطق في محافظة الحديدة هربًا من بطش ميليشيا الحوثي الإيرانية.

دعم متواصل

ومنذ خمسة أعوام تواصل دولة الإمارات وعبر ذراعها الإنسانية تقديم المساعدات بشكل دوري ومنظم للأسر النازحة التي بلغ عددها ثمانية آلاف نسمة ممن فقدوا مصادر دخلهم وممتلكاتهم وفروا من أحياء مديريات الحوك والحالي والربصة في مدينة الحديدة ومديريات الدريهمي وحيس ومناطق اخرى جنوب المحافظة في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لمساعدة المناطق المحررة باليمن.

وتشكل المعونات الغذائية التي توزعها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أهمية خاصة لمئات الأسر اليمنية في المناطق المحررة من أجل تخفيف المعاناة التي أورثت فقراً شديداً وواقعاً مريراً وعبئاً هائلاً على كاهل الأسر التي لا تقوى على توفير احتياجاتها اليومية نتيجة انقطاع سبل العيش بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي والتي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي. وبلغ عدد السلال الغذائية، التي وزعت خلال هذا الأسبوع 2000 سلة غذائية أي ما يعادل 85 طناً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز