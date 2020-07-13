الشرعية تحرر مواقع جديدة في البيضاء

المصدر: عدن - البيان

تمكنت قوات الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، من تحرير مواقع جديدة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، وذلك بعد هجوم على مواقع ميليشيا الحوثي الإيرانية.



وقال الجيش اليمني، في بيان، إن قواته مسنودة برجال القبائل، حررت عدداً من المواقع والمرتفعات في عدة محاور بمنطقة قانية شمالي البيضاء، خلال هجوم نوعي.



وذكر البيان، أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم للقوات المشتركة التي سيطرت أيضاً على المستشفى الميداني للميليشيا الحوثية بجبهة قانية.



وأسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات عسكرية مختلفة.



وتأتي العمليات الأخيرة رداً على التصعيد العسكري الذي تشنه الميليشيا الحوثية في عدد من جبهات مأرب والبيضاء والجوف، في مسعى منها لنسف جهود الأمم المتحدة لإحياء عملية السلام.

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