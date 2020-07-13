نجاة قائد الجيش الصومالي من محاولة اغتيال

المصدر: مقديشو-رويترز

أعلن ناطق باسم الجيش الصومالي وخدمة إسعاف اليوم الاثنين أن قائد الجيش نجا دون إصابات بعد أن قاد انتحاري سيارة محملة بالمتفجرات صوب قافلة عسكرية في العاصمة مقديشو بينما أسفر التفجير عن مقتل مدني. وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.



وقال العقيد عبدي قاني علي الناطق باسم الجيش إن الجنرال يوسف راجي كان في رتل قرب المستشفى العسكري في منطقة هودان في العاصمة مقديشو عندما وقع الانفجار.



وقال «فتح حرس القائد النار على سيارة الانتحاري الملغومة لدى محاولتها مسرعة الاصطدام بالرتل. قُتل الانتحاري بالرصاص وانفجرت سيارته الملغومة. نجا القائد وحراسه دون إصابات». وذكرت خدمة أمين للإسعاف أنها نقلت جثة مدني من الموقع.

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