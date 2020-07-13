مصر تدين إطلاق الحوثيين صاروخين وطائرات مفخخة باتجاه السعودية

المصدر: وام

أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها لقيام ميلشيا الحوثي بإطلاق صاروخين بالستيين وعدد من الطائرات المفخخة بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تم اعتراضها واسقاطها جميعاً من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد بيان اصدرته وزارة الخارجية المصرية اليوم تضامن مصر الكامل ووقوفها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ودعم مصر للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي.

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