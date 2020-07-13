"التعاون الإسلامي" تدين ميليشيا الحوثي وتؤكد التضامن مع السعودية

المصدر: وام

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرات بدون طيار "مفخخة" وصواريخ باليستية باتجاه المملكة العربية السعودية التي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم من اعتراضها وتدميرها.

وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان صدر اليوم، دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكداً وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.

وحمّل العثيمين ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية داخل اليمن ودول الجوار.

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