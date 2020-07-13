السعودية.. استخف بأعراض كورونا وظن أنها حمى فكاد أن يهلك ويهلك عائلته

المصدر: البيان الإلكتروني

روت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، قصة إحدى الحالات المصابة بكورونا، وقالت إن المصاب وعلى الرغم من شعوره بارتفاع في درجة الحرارة، إلا أنه تجاهلها ورفض الذهاب إلى العيادات المتاحة كي يطمئن على صحته، ظنًا منه أن ما يشعر به مجرد حمى عادية.

وأوضحت الوزارة أن حالته تطورت بمرور الأيام وكاد يلقى حتفه، وهو الآن يتلقى العناية الطبية في المستشفى.

وكشفت أيضاً أن جميع المخالطين له من أفراد عائلته أصيبوا بالعدوى.

ويذكر أن وزارة الصحة السعودية أعلنت اليوم الإثنين تسجيل حصيلة كبيرة من المتعافين من مصابي فيروس كورونا المستجد بحصيلة بلغت 2704 حالة إضافية.

كما أعلنت تسجيل 2852 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة.

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